伝統のイベントで体感！45度の壁を制する三菱の底力三菱自動車が主催する国内最大級のキャンプイベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」が、2026年5月29日から31日までの3日間、静岡県富士宮市の朝霧高原「ふもとっぱら」で実施されました。初夏の爽やかな風が吹くなか、抽選で選ばれた600組の三菱車オーナーたちが、2泊3日の行程で大自然と愛車との時間を満喫しました。【画像】トライトンの登坂も！三菱スターキャンプ202