7回の好機で途中交代…球団発表は「左膝の炎症」【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代した。試合後にロバーツ監督が重症ではないと明かし、次戦出場の可能性を示唆。地元放送局の番組内でも「ホッとできますね」などと安堵や提言の声が広がっている。この日は3回の第2打席で13号ソロを放つなど全