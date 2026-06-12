お笑い芸人佐久間一行（48）が12日、ブログを更新。一般女性との結婚を発表した。ブログに書面を公開。「この度、ご縁があり一般の方と結婚しました」と一般女性との結婚を発表し「引き続きみなさんが楽しめるものを届けていければと思います」とつづった。佐久間は吉本興業所属。東京NSC（吉本総合芸能学院）2期生。R−1ぐらんぷり（現R−1グランプリ）2011王者。◇◇◇以下、発表全文。みなさんへ11419日〜。いつ