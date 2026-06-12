「アジサイ寺」として有名な男鹿市の雲昌寺で、13日から今シーズンのアジサイの観覧が始まります。今年は例年と比べて花の数が半分ほどに落ち込んでいますが、屋内でもアジサイを楽しめるスポットが新たに設けられています。男鹿市北浦地区の日本海を見下ろす高台にある、雲昌寺。境内では、約2,000株のアジサイが咲き誇ります。20年ほど前からアジサイを管理している、副住職の古仲宗雲さんです。今年は、春先に暖かい日が