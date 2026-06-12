6月11日、女優の新垣結衣が38歳の誕生日を迎えた。多くのファンから祝福されたが、新垣のSNSでの“異変”を指摘する声があがっている。

新垣は2021年、ミュージシャンの星野源と結婚。所属事務所と契約を終了して、フリーで活動している。38歳の誕生日を迎え、SNSで注目を集めた。

「当日は、新垣さんがCMに出演する雪肌精（せっきせい）と明治の公式Xが、お祝いのポストを投稿しました。Xでは一時『新垣結衣』がトレンド入りし、祝福のコメントであふれました。透明感のあるビジュアルと親しみやすいイメージから、老若男女問わず好感を持たれている新垣さんですが、あらためてその人気の高さがうかがえました」（スポーツ紙記者）

誕生日を祝うコメントが寄せられるなか、Xでは

《早くお顔みたいな 今年こそは会える機会おねがいしゃす》

《また元気な姿も見せていただけたら嬉しいです》

など、新垣の復帰を望む声も見受けられた。近年、本業での露出が減っていることも起因しているようだ。

「2018年のドラマ『獣になれない私たち』（日本テレビ系）以降、7年間、主演ドラマはなく、連続ドラマは2023年の木村拓哉さん主演ドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）に、わずかに出たのが最後でした。

また、映画も2024年8月の『きみの色』以降、出演がなく、女優業は2年間“休止”状態になっているのです。以前の新垣さんは1年に1本程度、連ドラに出演していましたが、最近は仕事をセーブするような動きが見受けられ、多くのファンが、新垣さんを見る機会が減ったと感じています」（芸能担当記者）

新垣は2022年、なりすまし防止目的で、Xアカウントを開設した。このアカウントにも“異変”があるようだ。

「開設当初にモノクロの写真を投稿して以降、ポストは更新されていません。アカウントのプロフィール欄でも《こちらは、なりすまし発生防止を目的としたアカウントです。情報発信や本人がつぶやく予定はございません。ご了承くださいますようお願いいたします》と記されています。しかし、新年や季節の変わり目などに、プロフィールの最後に新垣さんからひとこと、メッセージが添えられることが多かったのです。

2025年12月にも、雪だるまの絵文字を使って、暖かく過ごすよう呼びかけるメッセージが記されたのですが、その後は目立った書き込みがありません。そのため、Xでは《またプロフィールにコメント書いてくれないかなあ》と切望する声もあがっています。表舞台での活動が減っているだけに、プロフィール欄でのわずかなメッセージですら、ファンにはありがたいのでしょう」（同前）

2026年も半年が経過しようとしているが、新垣の女優としての活躍は見られるか。