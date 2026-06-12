今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！ フェースの向きがよくなり狙いどおりに打てる アイアンの調子がイマイチなとき、私はバックスイングの上げ方をひと工夫しています。まず、アドレスでクラブヘッドとボールが「糸でつながっている」とイメージする。次に、その糸を少しずつ伸ばすように