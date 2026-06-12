どっちが正解なの？アイアンの方向性アップは「右手のひらの向き」にあり
今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！
フェースの向きがよくなり狙いどおりに打てる
アイアンの調子がイマイチなとき、私はバックスイングの上げ方をひと工夫しています。まず、アドレスでクラブヘッドとボールが「糸でつながっている」とイメージする。次に、その糸を少しずつ伸ばすように丁寧にバックスイングします。
あせって振り上げるとイメージした糸がすぐに切れてしまう。糸が切れないように注意しながら上げることで、振り急ぎのミスを防ぐことができますし、ボールとヘッドにつながっている糸を伸ばそうとするとフェースの向きもよくなるので、ショットの方向性がアップしますよ。
トップの位置が自然とコンパクトになる
糸が切れないように注意しながら丁寧にバックスイングすると「大きく振り上げすぎる」ミスが防げてトップがコンパクトになる。無理な強振ができなくなるのでミート率が上がる
クラブの動きを見失う=糸が切れる
コックを無理に入れようとしたり、振り急ぐとクラブヘッドがどこにあるかわからなくなる。それは「イメージした糸が切れてしまう」のとイコールになるので、ヘッドの動かし方につねに集中し続けることが大切だ
右手のひらが上を向くように自然にローテーションさせる
糸を真っすぐ引くのもNG。バックスイング中にヘッドのローテーションが行なわれず、フェースがかぶった状態になってしまう。これはトップの位置での右手のひらの向きでチェック。右手のひらが上を向いていればOK（○）背中側を向いているのは、ほどよいヘッドローテーションが行なわれていない証拠（×）
いかがでしたか？ 糸でつながっていることをイメージしましょう。
仲宗根澄香
●なかそね・すみか/1992年生まれ、千葉県出身。160cm。2015年のプロテストに合格。コントロール抜群のショットを武器に、ステップアップツアー通算4勝。Sky所属。
構成=岡田豪太
写真＝田中宏幸