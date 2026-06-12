どっちが正解なの？アイアンの方向性アップは「右手のひらの向き」にあり

今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！

フェースの向きがよくなり狙いどおりに打てる

アイアンの調子がイマイチなとき、私はバックスイングの上げ方をひと工夫しています。まず、アドレスでクラブヘッドとボールが「糸でつながっている」とイメージする。次に、その糸を少しずつ伸ばすように丁寧にバックスイングします。

あせって振り上げるとイメージした糸がすぐに切れてしまう。糸が切れないように注意しながら上げることで、振り急ぎのミスを防ぐことができますし、ボールとヘッドにつながっている糸を伸ばそうとするとフェースの向きもよくなるので、ショットの方向性がアップしますよ。

糸が切れないようにゆっくり上げましょう

トップの位置が自然とコンパクトになる

糸が切れないように注意しながら丁寧にバックスイングすると「大きく振り上げすぎる」ミスが防げてトップがコンパクトになる。無理な強振ができなくなるのでミート率が上がる

クラブの動きを見失う=糸が切れる

雑に上げると糸が切れる！

コックを無理に入れようとしたり、振り急ぐとクラブヘッドがどこにあるかわからなくなる。それは「イメージした糸が切れてしまう」のとイコールになるので、ヘッドの動かし方につねに集中し続けることが大切だ

右手のひらが上を向くように自然にローテーションさせる

糸を真っすぐ引くのもNG。バックスイング中にヘッドのローテーションが行なわれず、フェースがかぶった状態になってしまう。これはトップの位置での右手のひらの向きでチェック。右手のひらが上を向いていればOK（○）背中側を向いているのは、ほどよいヘッドローテーションが行なわれていない証拠（×）

いかがでしたか？ 糸でつながっていることをイメージしましょう。

仲宗根澄香

●なかそね・すみか/1992年生まれ、千葉県出身。160cm。2015年のプロテストに合格。コントロール抜群のショットを武器に、ステップアップツアー通算4勝。Sky所属。

構成=岡田豪太

写真＝田中宏幸