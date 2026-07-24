アメリカ軍は23日、13日連続となったイランへの攻撃を完了したと発表しました。アメリカ中央軍によりますと、攻撃はイラン軍の司令部やドローンの保管施設、通信ネットワークや沿岸の監視拠点などを標的におよそ2時間15分にわたって実施されたということです。アメリカ中央軍は「ホルムズ海峡での商船や船員に対するイランの脅威をさらに取り除くために行った」としています。こうしたなか、イランの保健当局は23日、アメリカ軍に