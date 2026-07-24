アメリカ軍は13日連続でイランへ攻撃しました。トランプ大統領は「過去最大」の攻撃を検討していると述べていて、イランへの圧力を一段と強めています。アメリカ中央軍は日本時間の午前7時45分から、イランの軍事目標への攻撃を開始し、完了したとSNSで発表しました。攻撃は13日連続で、「イラン革命防衛隊による商船への脅威を弱め、イランに責任を取らせることが目的だ」と説明しています。イラン国営放送などは、ホルムズ海峡に