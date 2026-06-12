【ベルベット・クラウ】 6月12日 再販 価格：15,400円 コトブキヤは、1/8スケールフィギュア「ベルベット・クラウ」再生産分を6月12日に発売する。価格は15,400円。 本商品は「テイルズ オブ ベルセリア」に登場する「ベルベット・クラウ」をフィギュア化したもの。いのまたむつみ氏が描くイラストイメージを忠実に再現し、静かに敵対心を向けブレードを構え