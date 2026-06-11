ウェンディーズ･ジャパンおよびファーストキッチンは、6月18日から「サーロイン牛かつバーガー」を期間限定で販売する。販売期間は10月初旬までを予定しており、東京･大阪･京都などの18店舗限定で展開する。価格は単品1,650円(税込)。肉厚なサーロインを贅沢に牛かつに仕立てた、日本限定のオリジナルバーガー。牛肉本来の柔らかさとジューシーな旨味、サクサクとした衣の食感が楽しめる115gの牛かつを使用した。〈高級バーガー第7