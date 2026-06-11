（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠馬 気象予報士）（6月11日おすすめ食材紹介者・食鮮館タイヨー 高松店木川 勲 店長）（ズッキーニの簡単レシピ）・「ズッキーニの甘辛照り焼き」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（岩本 美蘭 アナウンサー）皆さんも、この「ズッキーニ」の簡単レシピ、試してみてください。以上「しずおか献立予報」でした。