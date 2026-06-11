単なる「おまけ機能」ではない新しい技術が優れているかどうかは、わたし達の生活の中にどれほど早く、そして自然に溶け込んでいけるかで判断できる。例えば、非接触型カード決済をすることを、最後に意識的に考えたのはいつだろうか。【画像】疑似変速の概念を先駆けて導入した高性能EV【ヒョンデ・アイオニック5 Nを詳しく見る】全23枚ヒョンデ・アイオニック5 Nの「N eシフト」システムを初めて体験した際、筆者はその擬似変