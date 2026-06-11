気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。詐欺の手口が巧妙化しています。フィッシング対策協議会によりますと、電子決済サービスの「PayPay」を悪用した詐欺メールが急増していて、わずか3カ月で8万件を超える報告があったといいます。さらに、その手口の特徴がこれまでにないほど巧妙化されているということです。11日のどうなの？は、“わずか3ステップで…本物を悪用した手口”について見ていきます