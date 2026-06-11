大分市が発行しているプレミアム付き商品券について、電子発行分のみを対象とした2次販売の申し込みが16日から始まります。 【写真を見る】大分市プレミアム付き商品券「電子のみ」2次販売を来週スタート紙の販売はなし 大分市のプレミアム付き商品券は、発行総額が過去最大規模の45億3700万円で、1万円購入すると1万3千円分を利用できます。 今回の2次販売は、1次募集で定数に達しなかった電子商品券1万6194冊が対象で