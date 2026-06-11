神奈川県相模原市の住宅で、敷地内にとまっていた車の中から女性と小学生と中学生の息子の遺体が見つかりました。【映像】現場の様子車内には練炭の入った七輪があったということです。きのう午後9時ごろ、相模原市緑区で「自宅に帰ってきたら妻と子供が車の中で亡くなっている」と夫から110番通報がありました。警察によりますと、住宅の車庫にとまっていた車の中で、50代の女性と12歳と10歳の息子が後部座席に座って死亡