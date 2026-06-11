日本野球機構（NPB）は11日、阪神の藤川球児監督に対し、厳重注意と制裁金10万円を科したと発表した。藤川監督は10日に行われたソフトバンクとの交流戦で、リクエストによる映像検証後の判定に異議を申し立て、退場処分を受けていた。阪神は7回1死一塁、熊谷が二盗を試みたがアウトと判定された。この判定に対し、藤川監督がリクエストを要求。しかし、映像検証の結果は判定通りアウトとなった。その後、藤川監督は福家責任