50代〜60代は、子どもの独立や働き方の変化、定年退職などをきっかけに、ライフスタイルが大きく変化する時期。家庭や仕事の環境が一新する中で、「今の住まいがこれからの暮らしに合っているだろうか」と考え始める人も少なくありません。人生100年時代といわれる今、60代以降も長い未来が待っています。住まいを見直すことは、人生を前向きに楽しむための選択肢のひとつといえるでしょう。独自の調査データや、住み替えを実践し