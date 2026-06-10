東京市場まとめ 1.概況 日経平均は464円安の64,952円と反落して取引を開始しました。前日の米国市場では、ハイテク株安や中東情勢の不透明感から売りが目立ち、日本市場も売りが先行しました。一進一退で推移し、前引けにかけて弱含んだ日経平均は735円安の64,681円で午前の取引を終えました。後場は下げ幅を拡大する展開となりました。14時19分には1,683円安の63,733円で、この日の安値をつけました。その後は持ち直し、日経平