6月に入り、「またか」と言いたくなる物価上昇のニュース。スーパーの店頭でも「本当に高くなったなぁ」としみじみ感じる。少しでも生活費を抑えたい、でも美味しいものは諦めたくない。そんな中、新たな買い物の選択肢として注目されているのがECプラットフォーム「Temu（テム）」だ。「安すぎない⁉」「品質はどうなの⁉」と、アプリを入れるのをためらってしまう気持ちも分かる。しかし、日本全国の老舗や歴史ある企