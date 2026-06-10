アルキア・イスラエル航空は、東京/成田〜テルアビブ線を10月25日に開設する。東京/成田発が月・水曜、テルアビブ発が水・日曜の週2往復を運航する。機材はビジネスクラス20席、プレミアムエコノミークラス17席、エコノミークラス219席の計256席を備えたエアバスA330-200型機を使用し、ハイフライ・マルタが運航を担う。所要時間は東京/成田発が14時間半、テルアビブ発が12時間15分。同路線はこの他に、エルアル・イスラエル航空が