開催：2026.6.10 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 3 - 12 [ドジャース] MLBの試合が10日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するドジャースの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトスタンドへのホ&#12540