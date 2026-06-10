元モーニング娘。の辻希美が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。高校生になった長男の行動が心配過ぎて、驚きの行為をしていることを告白。スタジオの男性陣をドン引きさせた。この日は「パパ・ママの心配事を解消ＳＰ」として、パパママ芸能人が登場。５人の子を持つ辻は、今年高校生になった長男に「彼女ができることが…」と切り出し「中学は野球が好きで女の子が周りにいないような（環境）、でも高校に行