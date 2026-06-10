作業員に向かってノーブレーキで突進NEXCO東日本は2026年6月2日、公式SNSを更新。高速道路の工事規制区間内に進入する事故が多発しているとし、その瞬間を捉えた衝撃的な動画を公開しました。一体どのような動画で、何があったのでしょうか。公開された映像は、高速道路の本線に停車していた工事車両のドライブレコーダーから後方の様子を撮影したものです。具体的な路線や撮影場所は明らかにされていません。【動画】「え