「お台場ゴーストタウン説」”再生”から30周年を迎えた東京・お台場に、オワコン説が囁かれている。SNSには、「建物の老朽化がヒドい」、「商業施設は閑古鳥」、「もう何年も行っていない」などと、お台場の衰退ぶりを示す投稿が少なくない。さらに5月には「お台場ゴーストタウン説」を検証するネット記事も配信され、話題を集めた。「1995年5月、開催まで10ヵ月に迫っていた『世界都市博覧会』が、青島幸男都知事（当時）によっ