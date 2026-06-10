動物病院へ向かう2匹の猫ちゃん。キャリーを前に見せた反応が注目を集めています。話題の動画の再生回数は5万8000回を超え、1000件を超える「いいね」が寄せられました。 【動画：動物病院へ向かう兄妹猫→キャリーを持ってくると…あまりにも正反対な『リアクション』】 キャリーを前に正反対の反応 Instagramアカウント「たんとぽぽ」に投稿されたのは、動物病院に行く2匹の猫ちゃんの様子です。キャ