動物病院へ向かう2匹の猫ちゃん。キャリーを前に見せた反応が注目を集めています。話題の動画の再生回数は5万8000回を超え、1000件を超える「いいね」が寄せられました。

【動画：動物病院へ向かう兄妹猫→キャリーを持ってくると…あまりにも正反対な『リアクション』】

キャリーを前に正反対の反応

Instagramアカウント「たんとぽぽ」に投稿されたのは、動物病院に行く2匹の猫ちゃんの様子です。キャリーを手にした飼い主さんを見て兄猫の「たん」くんは、「ニャー！ニャー！」と鳴いたり「早くキャリーに入りたい」と立ち上がってアピールしたりとノリノリだったそうです。

一方で、妹猫の「ぽぽ」ちゃんは箱の中で静かにしていたといい、兄妹で正反対の反応を見せていたのだそう。

飼い主さんがキャリーを持って玄関に行くと、たんくんは後をついてきて、2つのキャリーのどちらに入ろうか楽しそうに迷っていたそうです。その間も、玄関にまだ来ていないぽぽちゃんのことを時々気にしていたといいます。

対照的なキャリーの入り方

その後、たんくんは自分でキャリーを選んで入ったそうです。しかし、ぽぽちゃんがなかなか来ないため、飼い主さんが抱っこで連れて来たとのこと。動物病院に行きたくないぽぽちゃんは「入りたくない」と鳴いていたそうですが、飼い主さんに応援され、お利口に入ってくれたそうです。

病院での様子にも性格の違いが

別の日の受診時には、ベッドの下に隠れてしまったぽぽちゃんをおやつで誘い出し、なんとかキャリーに入ってもらったのだそう。

いざ病院に着くと、たんくんは診察台でお腹を見せるほどリラックスし、ぽぽちゃんはずっと文句を言っていたのだとか。正反対な2匹のリアクションには、思わずクスッとしてしまいますね。たんくんぽぽちゃんそれぞれの性格がよくわかる通院風景でした。

Instagramアカウント「たんとぽぽ」では、たんくん、ぽぽちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「たんとぽぽ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。