ゴルフ全米女子オープン米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープンは7日（日本時間8日）まで行われた。28位だった吉田優利（エプソン）は自身のインスタグラムを更新し、「不思議で仕方ありませんでした」と現地で笑顔にしてくれたインタビュアーの存在を明かした。26歳の吉田が「久しぶりに会えました！」と紹介したのは、大先輩の上田桃子だった。笑顔の2ショット写真などを公開し、「長い時間一緒に練習させてもらって