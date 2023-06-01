【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用サンドボックス「Minecraft」が発表された。 Nintendo Switch 2版には光や影の表現を強化した「バイブラントビジュアルズ」が実装されているほか、Nintendo Switch版で作成したセーブデータを引き継ぐことができる。 【Minecraft [Nintendo Direct 20