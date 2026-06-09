米紙「USAトゥデイ」がスクーバルの去就について報道ドジャースなども獲得に関心を示しているとされるタイガースのタリク・スクーバル投手の去就について、タイガースが6月上旬の段階で「トレード対象外」としていると報じられた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が指摘している。タイガースは今季開幕から低迷。8日（日本時間9日）時点で27勝39敗、勝率.409でア・リーグ中地区で最下位争いにとどまってい