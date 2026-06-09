米紙「USAトゥデイ」がスクーバルの去就について報道

ドジャースなども獲得に関心を示しているとされるタイガースのタリク・スクーバル投手の去就について、タイガースが6月上旬の段階で「トレード対象外」としていると報じられた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が指摘している。

タイガースは今季開幕から低迷。8日（日本時間9日）時点で27勝39敗、勝率.409でア・リーグ中地区で最下位争いにとどまっている。エースのスクーバルは左肘の手術のため、5月1日（同2日）付でIL入りして離脱。それでも、最新の手術を受けたことで早くもマイナーで実戦復帰。近いうちにメジャー再昇格が期待される。

チームは苦しい状況だが、タイガースはまだ諦めていないようだ。ナイチンゲール記者によると、レイズとマリナーズの強豪に4連勝したことで「奇跡的な巻き返しへの望みを託し、スクーバルを残留させる判断を下す可能性すらある」という。一方で状況は日ごとに変わるもの。最強左腕がトレード市場に出る可能性は捨てきれない。

スクーバルの立ち位置としては、2008年にインディアンス（現ガーディアンズ）からブルワーズに移籍したCC・サバシア投手が似ている。当時のサバシアもオフにFAとなる“レンタル”でのトレードだったが、新天地で獅子奮迅の活躍を見せた。そしてスクーバルはこのオフ、投手史上最高額の4億ドル（約641億円）規模の大型契約を手にする可能性がある。

サバシア獲得時のブルワーズGMだったダグ・メルビン氏は「私がタイガースなら、今すぐ市場に出すことを検討する」と語った。一方、当時相手側のGMだったマーク・シャピロ氏は「今は選手の価値評価がはるかに明確になっている」とし「価値がどの程度になるのかを把握する前に動くことに対して、より慎重に、ためらうようになっている」と言及。獲得にあたっての代価＝有望株が相当高くつくことから、獲得を目指す球団にとっても判断は容易ではないと見ている。（Full-Count編集部）