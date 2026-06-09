田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「買収防衛策って誰のため？筆頭株主ファンド3D狙い撃ちな東邦HD株主総会の議案を徹底解説します。」を公開した。動画では、医薬品卸大手の東邦ホールディングス（東邦HD）が導入を決定した買収防衛策について、現経営陣の保身を目的としたものであると厳しく批判。近づく株主総会に向けて、一般株主に反対票を投じるよう力強く呼びかけている。 本動画は3D Investment Partners