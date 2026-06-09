2026年6月8日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは「中国ショック2．0」と題し、ドイツの工業がかつての「教え子」であった中国に追い抜かれる危機に直面していると報じた。記事は、ドイツ経済が中国の販売市場と原料供給に深刻に依存する中、中国が世界をリードする工業強国として強力な競合相手となっていると指摘。4月に中国からドイツへ輸出されたゲルマニウムが1キロに満たず、ガリウムも極めて少量であった税関