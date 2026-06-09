料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、野菜をよりおいしく食べるレシピを教えてもらいます。今回は、みずみずしく風味満点なグリーンピースを使った「揚げ高野豆腐とグリーンピースの煮物」をご紹介。夏にかけて旬を迎える、青豆類の下ごしらえのコツもぜひ参考に。青豆類をおいしく食べるコツ料亭などではさっと火をとおして鮮やかな緑色と食感を生かします。でもご家庭では、長めに煮たりゆでたりす