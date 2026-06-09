この記事をまとめると ■トヨタが日本メーカーとして初めてミッレミリア関連イベントに参加する ■イベントには初代クラウンや2000GTなど5台の名車を投入予定だ ■欧州と日本のクルマ文化をつなぐ歴史的なチャレンジとして注目したい イタリア・ブレシアを日本の名車が駆け抜ける イタリアを舞台に開催される「1000 Miglia（ミッレミリア）」は、世界でもっとも格式の高いヒストリックカーイベントのひとつとして知られている。2