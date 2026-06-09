【写真】浜田雅功とどりあんず堤との集合ショットを公開した東方神起のユンホとチャンミン 東方神起の公式Instagramが更新。ユンホとチャンミン、ダウンタウンの浜田雅功、お笑いコンビ・どりあんず堤太輝との集合ショットを披露した。 ■東方神起＆浜田＆どりあんず堤の集合ショット公開 6月6日と7日の2日間にわたって大阪・万博記念公園 東の広場にて開催された音楽イベント『ごぶごぶフェスティバル 2026』。ダウンタウン