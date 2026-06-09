【オリジナルギター Nipponia 6】（石川県りゅう30代）石川県でトキが放鳥されると聞いたので、実物ではないですが2019年初頭から考えていたギターの構想を紹介したいと思います。名前の通り、トキをイメージしたギターです。トキの鳴く声はカラスに似た濁った声らしく、ある意味歪んだ声ともいえるのでギターとしてもロックなど歪んだ音が特徴的なジャンルに合うかもしれません。絶滅危惧の分類の中で「野生絶滅（EW）」とな