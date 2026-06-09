お笑いタレント・なるみ（53）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。プレゼント選びについてアドバイスした。同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。VTRでは、サイズや趣味が合わない夫からのプレゼントに困惑するという妻側の意見が紹介された。これを受けて、なる