お笑いタレント・なるみ（53）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。プレゼント選びについてアドバイスした。

同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。VTRでは、サイズや趣味が合わない夫からのプレゼントに困惑するという妻側の意見が紹介された。

これを受けて、なるみは「うちはもう、ナシにしたわ」と、夫とのプレゼントのやり取りを廃止したことを告白。「助からへん？ないほうがお互いに。分からんやろ？（相手が）ほしいもん」といい、共演者に「ちなみに一番近い誕生日に何をあげた？」と質問した。

すると2023年5月に結婚し、1児の父でもある「タチマチ」胡内佑介は「僕はスウェットのセットアップ。2万ぐらいするやつを」と切り出し、「白とか黒もあったんですけど、ちょっとシンプルすぎるなと思って緑のをあげました」と明かすと、なるみは「緑！？」とビックリ。案の定、妻の反応は「なんでこの色にしたん？」で、胡内は「まあ2、3回は着てくれて、今はタンスの奥で寝てます」と報告した。

そのため「だから1個アドバイスするとしたら」となるみ。「“普段あんまり持ってない色のほうがいいんちゃいますか？”とか言うねん、店員さんって」と説明し、それは「（妻は）ほしくない色やねん」とズバリ。話を聞いていた「ナインティナイン」岡村隆史が「あの〜、そやけど“同じような色は持ってたな”って思ったり」と反論すると、なるみは「でも、“同じような色”は好きな色やねん」と解説した。

さらに「奥さんの好きな色、分かる？」というなるみに、岡村は苦し紛れに「だいたいの色が好きやけどな」とポツリ。共演者からは「分かってませんやん！」とツッコまれていた。