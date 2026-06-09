【モデルプレス＝2026/06/09】女優の畑芽育がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18：50〜）の公式X（旧Twitter）が6月2日に更新された。韓国アイドル風メイクをした畑のソロショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳美人女優「印象全然違う」韓国アイドル風メイクショット◆畑芽育、韓国アイドル風メイクに挑戦投稿では「韓国に一人旅した畑芽育。韓国アイド