400万円台で買える最安モデルとは？トヨタは2026年5月28日、新型「ハイラックス」を発売しました。9代目となる新型ハイラックスは、力強さと先進性を融合させたエクステリアデザインへと刷新されるとともに、最新の安全技術を採用。街乗りからアウトドアまで幅広いシーンで活躍するピックアップトラックへと進化しました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ新型「本格“4WDモデル”」です！ 画像を見る！（30枚