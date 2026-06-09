今年2月に発表された「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」内の「得点ジャンプアップした自治体ランキング」で、東京の北区が1位、板橋区が4位となり、東京23区の北エリアであるいわゆる“東京ノース”が上位にランクイン。特に若い女性から人気を集めつつあるというが、知られざるその魅力を東京ノースの一角である豊島区に住む20代女性が語ってくれた。 【画像】SUUMO副編集長が教えてくれた女性にとって住み