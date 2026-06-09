リモワ（RIMOWA）は、ポップアップイベント「CRAFT THE JOURNEY」を伊勢丹新宿店で、6月10日から16日まで開催する。アルミニウム製スーツケースの定番「ORIGINAL」コレクションの最新カラー「インクブルー」を世界初公開し、世界先行受注を受け付ける。7月頭に世界同時発売予定。インクブルーはアルミニウムならではの光沢感を持ちながら深みのある落ち着いたカラーリングが特徴。スーツケースはCabin（税込244,400円）、Check-In