宮崎緑が突き付けた「理事総辞職」クーデター騒ぎが起きている千葉商科大学（学校法人千葉学園）で、7年近くにわたって理事長を務めてきた内田茂男氏が5月27日の理事会に書簡を送り、理事長と理事を辞任した。関係者への取材で分かった。（クーデターの経緯はこちら→【独自】元NHK人気女性キャスターが学長を務める「千葉商科大」でクーデター勃発！ ハラスメントをネタに「密室の辞任要求」、緊迫の理事会「3時間超の攻防」）一