アンガールズ山根「女性は言っていいけど、男性はダメみたいな…」 夫婦生活をめぐる昨今の風潮に一石
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が、7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。夫婦生活をめぐる世の中の風潮に対して、疑問をぶつけた。
【写真】「娘ちゃん脚長い」アンガ山根の遺伝？11歳長女の成長した姿
現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村友紀子による人気企画「熱血授業」が放送された。
授業には「妻はなぜ怒る？」と疑問を持つ夫として、鬼越トマホーク・金ちゃん、純烈・後上翔太、本並健治、2丁拳銃・小堀裕之といった既婚男性陣が集結。結婚13年目の山根は、授業の冒頭「ちょっといいですか？」と手を挙げると、「いろんな世の中の風潮として、番組とかでも奥さんの愚痴を垂れ流す番組はたくさんあるんだけど、女性は言っていいけど、男性はダメみたいな」と一石を投じた。
続けて「家でも、『あそこの旦那さんは旅行の計画立ててくれる』ていうことがあったりとか、これ逆の立場だったら『あそこの奥さん料理すごいやってくれるんだって』なんて言うと、変な空気になるじゃないですか」と疑問をぶつけた。これに野々村は「それはブチギレますよ。こっちは」と答えると、山根は「それは何なんですか？」と不公平感を抱いているという気持ちを伝えた。
野々村は「平等じゃないっていうけど、こっち（妻）だって平等じゃないと思って生活しているからやっぱ愚痴が出てくるんじゃないの。そこをお互い、やっていることが平等なら、言うことも平等にしていいですけど、そこが平等じゃなかったら、こっちも言わせてもらいますよってことじゃないの！」と詰め寄った。
山根は「それは僕らも受け入れなければいけないと思うんだけど…」と応戦したが「まだごちゃごちゃ言うんか？」と野々村にすごまれ、最後、山根は「聞いてほしい…」と精一杯の思いをぶつけていた。
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現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦のすれ違い」。今回は、数々のメディアで鋭い一喝を放ち、世の妻たちから絶大な支持を集める野々村友紀子による人気企画「熱血授業」が放送された。
続けて「家でも、『あそこの旦那さんは旅行の計画立ててくれる』ていうことがあったりとか、これ逆の立場だったら『あそこの奥さん料理すごいやってくれるんだって』なんて言うと、変な空気になるじゃないですか」と疑問をぶつけた。これに野々村は「それはブチギレますよ。こっちは」と答えると、山根は「それは何なんですか？」と不公平感を抱いているという気持ちを伝えた。
野々村は「平等じゃないっていうけど、こっち（妻）だって平等じゃないと思って生活しているからやっぱ愚痴が出てくるんじゃないの。そこをお互い、やっていることが平等なら、言うことも平等にしていいですけど、そこが平等じゃなかったら、こっちも言わせてもらいますよってことじゃないの！」と詰め寄った。
山根は「それは僕らも受け入れなければいけないと思うんだけど…」と応戦したが「まだごちゃごちゃ言うんか？」と野々村にすごまれ、最後、山根は「聞いてほしい…」と精一杯の思いをぶつけていた。