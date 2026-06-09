今日9日(火)、台湾付近で新たな熱帯低気圧が発生するでしょう。熱帯低気圧が熱帯由来の暖かく湿った空気を運び込み、梅雨前線の活動が活発化する見込みです。奄美では10日(水)にかけて、沖縄では11日(木)にかけて梅雨末期の大雨となる恐れがあります。来週後半になると次第に梅雨前線が北上し、九州から関東甲信で梅雨が本格化するでしょう。沖縄や奄美で梅雨末期の大雨に警戒今日9日(火)、台湾付近で新たな熱帯低気圧が発生するで