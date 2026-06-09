交流戦Vへ背番号19が流れをつくる。ソフトバンクの大津亮介投手（27）が、9日の阪神戦でチームを3週連続となる週初めの白星へ導くと誓った。2年連続10度目の交流戦優勝を目指すチームは10勝2敗でトップを快走中。大津は2戦2勝、計16回で防御率0・00の好成績で先発陣を引っ張っている。投手としては21年のオリックス・山本由伸（現ドジャース）以来となるMVPの期待もかかる。ハーラートップタイの6勝を挙げている大津が今週