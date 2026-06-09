DeNAの石田裕が初めて上がるエスコンフィールドのマウンドで2年ぶりの交流戦白星を目指す。10日の日本ハム戦に先発予定で、この日は札幌市内の施設でブルペンに入った。「北海道は高校の修学旅行で来て以来。エスコンはいい球場だと聞くので、投げるのが楽しみ」と声を弾ませた。今季は10試合で3勝5敗と黒星が先行しているが、防御率はリーグ5位の1・93と安定感が光る。「生チョコがおいしかった」という北の大地の思い出を