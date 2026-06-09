巨人・橋上監督代行がコーチとして計6年在籍した楽天との対戦に向け「楽しみというより、交流戦あと2カード、いい形で終わりたい」と見据えた。前回巨人に在籍した12年からの3年間は交流戦で12、14年の2度優勝。今季も優勝を狙える位置だが「最低でも勝ち越したい」と一戦必勝で臨む。則本と田中将が古巣相手に登板予定で「仙台のファンが喜ぶ」と盛り上がりを期待した。