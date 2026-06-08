バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、2025年度のバロンドールを受賞できると思っていたようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。バルセロナ下部組織出身のヤマルは卓越したボールコントロールとドリブル突破を武器に若くして台頭すると、10代ながらすでに公式戦通算100試合以上に出場しており、今季はラ・リーガ28試合で16ゴール12アシストという成績を残し、クラブのリーグ戦連覇に貢献し、自身もMVPに輝いた。そん